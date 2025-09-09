Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Hollow Knight: Silksong выйдет первый патч — он ослабит боссов и снизит цены

Для Hollow Knight: Silksong выйдет первый патч — он ослабит боссов и снизит цены
Комментарии

Студия Team Cherry представила первый патч для Hollow Knight: Silksong. Апдейт выйдет в середине сентября и будет направлен в первую очередь на исправление обнаруженных багов.

Помимо некоторых исправлений, разработчики также сбалансируют сложность в самом начале игры. Так, вступительные боссы будут наносить меньше урона главной героине, на что жаловались многие геймеры. Что касается более поздней стадии игры, то авторы также поднимут награду за доставки и снизят стоимость некоторых предметов.

Hollow Knight: Silksong поступила в продажу 4 сентября на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Рейтинг проекта в Steam с тех пор постепенно падает и сейчас составляет 76% — многие китайские игроки жалуются на некачественный перевод игры.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Borderlands 4
Абсолютно всё, что нужно знать про Borderlands 4
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android