Для Hollow Knight: Silksong выйдет первый патч — он ослабит боссов и снизит цены

Студия Team Cherry представила первый патч для Hollow Knight: Silksong. Апдейт выйдет в середине сентября и будет направлен в первую очередь на исправление обнаруженных багов.
Помимо некоторых исправлений, разработчики также сбалансируют сложность в самом начале игры. Так, вступительные боссы будут наносить меньше урона главной героине, на что жаловались многие геймеры. Что касается более поздней стадии игры, то авторы также поднимут награду за доставки и снизят стоимость некоторых предметов.
Hollow Knight: Silksong поступила в продажу 4 сентября на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Рейтинг проекта в Steam с тех пор постепенно падает и сейчас составляет 76% — многие китайские игроки жалуются на некачественный перевод игры.