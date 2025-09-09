Скидки
Стартовал сериал «Задание» от автора «Мейр из Исттауна» — вышел первый эпизод

Комментарии

8 сентября состоялась премьера сериала «Задание» — нового оригинального проекта компании HBO. Для просмотра уже доступен первый эпизод, остальные серии будут выходить по понедельникам.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет «Задания» посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Автором нового проекта HBO выступил Брэд Ингелсби, известный по знаменитому шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. Главные роли в сериале сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк»), Эмилия Джонс («Один день») и Оуэн Тиг («Оно»).

