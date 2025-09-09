Скидки
Любимые фильмы Стивена Кинга — Крёстный отец, Побег, День сурка, Челюсти, Касабланка, Колдун, Двойная страховка и другие

Стивен Кинг назвал 10 своих любимых фильмов
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг назвал 10 своих любимых фильмов. Полный список автор опубликовал в соцсетях, отметив, что не стал включать в них культовые «Побег из Шоушенка», «Мизери» и «Зелёную милю», снятые по его книгам.

В список писателя вошли в основном известные ленты второй половины XX века: от «Крёстного отца» до «Дня сурка», «Челюстей» и «Близких контактов третьей степени» Стивена Спилберга.

Любимые фильмы Стивена Кинга

  • «Колдун» (1977) — триллер Уильяма Фридкина
  • «Крёстный отец 2» (1974) — вторая часть культовой мафиозной трилогии Френсиса Копполы
  • «Побег» (1994) — криминальный триллер с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер
  • «День сурка» (1993) — комедию с Биллом Мюрреем, который проживает один и тот же день
  • «Касабланка» (1942) — мелодрама с Ингрид Бергман
  • «Сокровища Сьерра Мадре» (1947) — знаменитое приключение Джона Хьюстона
  • «Челюсти» (1975) — культовый фильм ужасов Стивена Спилберга про акул-убийц
  • «Злые улицы» (1973) — триллер Мартина Скорсезе
  • «Близкие контакты третьей степени» (1977) — знаменитая фантастика Стивена Спилберга о вторжении НЛО
  • «Двойная страховка» (1944) — культовый нуар Билли Уайлдера.
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
