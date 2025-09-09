Знаменитый американский писатель Стивен Кинг назвал 10 своих любимых фильмов. Полный список автор опубликовал в соцсетях, отметив, что не стал включать в них культовые «Побег из Шоушенка», «Мизери» и «Зелёную милю», снятые по его книгам.

В список писателя вошли в основном известные ленты второй половины XX века: от «Крёстного отца» до «Дня сурка», «Челюстей» и «Близких контактов третьей степени» Стивена Спилберга.

Любимые фильмы Стивена Кинга