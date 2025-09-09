Скидки
Сериал Убийства в одном здании, 5-й сезон начался — где смотреть, сюжет, актёры

Стартовал пятый сезон детектива «Убийства в одном здании» — вышли три эпизода
9 сентября состоялась премьера пятого сезона сериала «Убийства в одном здании». Детективное шоу вернулось в онлайн-кинотеатр Hulu — для просмотра уже доступны три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. В новом сезоне тройка детективов расследует свежее дело, где при загадочных обстоятельствах погибает местный житель, а вокруг нет никаких значимых улик.

Главные роли в шоу исполняют Стив Мартин («Отпетые мошенники»), Мартин Шорт («Отец невесты») и Селена Гомес («Дождливый день в Нью-Йорке»). В пятом сезоне актёрский состав также пополнили Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и Рене Зеллвегер («Истинные ценности»).

