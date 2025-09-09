Сериал «Олдскул» установил абсолютный рекорд просмотров

Стартовавший недавно сериал «Олдскул» поставил сразу несколько рекордов: лучший старт в 2025 году на сервисе Start и абсолютно лучший запуск среди всех первых сезонов в истории онлайн-кинотеатра Premier.

Вот как успех прокомментировал Режиссер Александр Жигалкин:

Мне кажется, тут две главные составляющие. Это очень талантливо написанный сценарий: смешной, жизненный, помноженный на стилистику мокьюментари, что придает ему еще больше жизненности. Во-вторых, фантастические артисты. Каждый из актеров находится на своем месте, каждый из них — бриллиант. А во главе всей этой прекрасной группы находится Мария Аронова. Если в проекте есть Аронова, то он изначально успешен.

«Олдскул» — сериал про современную школу, в которой появляется старомодная учитель математики, которая сталкивается «со свободной и технологиями», где слово учителя для учеников может быть пустым звуком.