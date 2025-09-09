Русский трейлер хоррора «Бэмби: Лесной кошмар» от автора «Винни-Пуха»: в кино с 16 октября

Компания «Наше кино» представила русскоязычный трейлер фильма ужасов «Бэмби: Лесной кошмар».

Премьера хоррора про известного оленёнка из мультфильма состоится 16 октября.

Видео доступно в группе Наше кино. Права на видео принадлежат ITN Studios.

Как и другие подобные ужастики («Винни-Пух», «Питер Пэн»), малобюджетную ленту сняли из-за перехода прав на «Бэмби» в общественное достояние — после истечения срока действия лицензией может пользоваться кто угодно. «Лесной кошмар» рассказывает, как невинное животное превращается в настоящую машину для убийств.

При этом «Бэмби» оценили гораздо лучше, чем обе части хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд». Критики отмечают, что несмотря на скромный бюджет, автором удалось по-настоящему напугать зрителей и создать напряжение в кадре.