В России делают исторически-фэнтезийную MMORPG про Синеуса — игра выйдет в 2027 году

Флагманская онлайн-игра «Синеус» находится в разработке и выйдет в 2027 году — об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на авторов проекта, основателя HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и директора «Атона» Вячеслава Кима.

Отмечается, что бизнесмены уже вложили в MMORPG более 50 млн рублей. Разработкой игры руководит экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин. Помимо самой игры, планируется создать полноценную экосистему с собственным издательством и венчурным фондом.