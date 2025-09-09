Скидки
В России делают исторически-фэнтезийную MMORPG про Синеуса — игра выйдет в 2027 году

Флагманская онлайн-игра «Синеус» находится в разработке и выйдет в 2027 году — об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на авторов проекта, основателя HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и директора «Атона» Вячеслава Кима.

Отмечается, что бизнесмены уже вложили в MMORPG более 50 млн рублей. Разработкой игры руководит экс-геймдизайнер Wargaming Александр Минкин. Помимо самой игры, планируется создать полноценную экосистему с собственным издательством и венчурным фондом.

«Синеус» описывается как «оригинальная вселенная на стыке научной фантастики и фэнтези», вдохновлённая историей и мифологией России и соседних стран. Синеус — имя варяга, брата Трувора и Рюрика, которые были призваны на княжение финно-угорскими племенами в 862 году.

