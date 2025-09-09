Скидки
Вышел трейлер фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном — премьера 3 октября

Кинокомпания A24 опубликовала большой трейлер фильма «Крушащая машина». Биографический фильм с Дуэйном Джонсоном выйдет в прокат уже 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Лента расскажет историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Лента расскажет о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Главные роли в проекте сыграли Дуэйн Джонсон («Форсаж 5») и Эмили Блант («Оппенгеймер»). Режиссёром выступил Бенни Сафди — постановщик получил награду за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале — 2025.

Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
