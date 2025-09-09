Скидки
Завершились съёмки фэнтези «Руслан и Людмила» с Рузилем Минекаевым — первые кадры

Завершились съёмки фэнтези «Руслан и Людмила» с Рузилем Минекаевым — первые кадры
Кинокомпания «Марс Медиа» сообщила о завершении съёмочного процесса фэнтезийного фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» по поэме Александра Пушкина.

Лента выйдет в прокат в 2027 году. Пока же создатели делятся первыми кадрами с площадки.

Фото: Марс Медиа

Фото: Марс Медиа

Фото: Марс Медиа

Фото: Марс Медиа

Фото: Марс Медиа

Фото: Марс Медиа

Фото: Марс Медиа

Фильм расскажет, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На вызволение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлаф и Ратмир, которые тоже хотят просить руки девушки.

Главные роли в ленте сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»).

