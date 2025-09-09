Скидки
Автор «Чёрного зеркала» представил новый криминальный триллер — он выйдет на Netflix

Автор «Чёрного зеркала» представил новый криминальный триллер — он выйдет на Netflix
Чарли Брукер, известный как автор сериала «Чёрное зеркало», анонсировал свой новый проект — криминальный сериал для Netflix. Названия у шоу пока нет.

При этом уже известны сюжет и актёрский состав. Триллер расскажет про детектива из маленького городка, который приезжает в Лондон и расследует серию ритуальных убийств — сделать это нужно, пока у маньяка «не закончатся жертвы».

Главные роли в сериале исполнят Пэдди Консидайн («Дом дракона», «Ультиматум Борна», «Типа крутые легавые»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар», «Меч короля Артура») и Лина Хиди («Игра престолов», «300 спартанцев», «Великий Мерлин»).

