Автор «Чёрного зеркала» представил новый криминальный триллер — он выйдет на Netflix
Поделиться
Чарли Брукер, известный как автор сериала «Чёрное зеркало», анонсировал свой новый проект — криминальный сериал для Netflix. Названия у шоу пока нет.
При этом уже известны сюжет и актёрский состав. Триллер расскажет про детектива из маленького городка, который приезжает в Лондон и расследует серию ритуальных убийств — сделать это нужно, пока у маньяка «не закончатся жертвы».
Главные роли в сериале исполнят Пэдди Консидайн («Дом дракона», «Ультиматум Борна», «Типа крутые легавые»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар», «Меч короля Артура») и Лина Хиди («Игра престолов», «300 спартанцев», «Великий Мерлин»).
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
17:16
-
16:37
-
16:21
-
16:07
-
15:34
-
15:18
-
15:09
-
15:03
-
14:48
-
14:26
-
14:04
-
13:49
-
13:24
-
13:09
-
13:08
-
12:30
-
11:33
-
10:51
-
10:00
-
09:27
-
09:01
-
08:44
-
08:10
-
07:34
-
07:19
-
07:16
- 8 сентября 2025
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:28
-
20:00
-
19:57
-
19:36
-
18:58
-
18:26