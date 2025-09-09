Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание матчей и сетка плей-офф The International 2025 по Dota 2

Расписание игр плей-офф The International 2025 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

С 11 по 14 сентября в Гамбурге пройдёт финальная стадия The International 2025. Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превышает $ 2,5 млн.

В плей-офф 8 команд разыграют трофей и денежные призы по системе double-elimination. Все матчи пройдут на стадионе «Барклейс-арена».

Фото: Valve

Расписание игр плей-офф The International 2025 по Dota 2

Четверг, 11 сентября:

  • 11:00. Церемония открытия The International 2025;
  • 11:20. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Tundra Esports (Европа);
  • 14:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 17:00. Верхняя сетка, Team Tidebound (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 20:00. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан).

Пятница, 12 сентября:

  • 11:00. Нижняя сетка, первый раунд;
  • 14:00. Нижняя сетка, первый раунд;
  • 17:00. Верхняя сетка, полуфинал;
  • 20:00. Верхняя сетка, полуфинал.

Суббота. 13 сентября:

  • 11:00. Нижняя сетка, второй раунд;
  • 14:00. Нижняя сетка, второй раунд;
  • 17:00. Верхняя сетка, финал;
  • 20:00. Нижняя сетка, полуфинал.

Воскресенье, 14 сентября:

  • 11:00. Нижняя сетка, финал;
  • 14:00. Гранд-финал.
Материалы по теме
Российская команда Team Spirit провалила The International 2025: как это случилось
Российская команда Team Spirit провалила The International 2025: как это случилось
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android