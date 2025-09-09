Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

С 11 по 14 сентября в Гамбурге пройдёт финальная стадия The International 2025. Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превышает $ 2,5 млн.

В плей-офф 8 команд разыграют трофей и денежные призы по системе double-elimination . Все матчи пройдут на стадионе «Барклейс-арена».

Фото: Valve

Расписание игр плей-офф The International 2025 по Dota 2

Четверг, 11 сентября:

11:00. Церемония открытия The International 2025;

11:20. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Tundra Esports (Европа);

14:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);

17:00. Верхняя сетка, Team Tidebound (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);

20:00. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан).

Пятница, 12 сентября:

11:00. Нижняя сетка, первый раунд;

14:00. Нижняя сетка, первый раунд;

17:00. Верхняя сетка, полуфинал;

20:00. Верхняя сетка, полуфинал.

Суббота. 13 сентября:

11:00. Нижняя сетка, второй раунд;

14:00. Нижняя сетка, второй раунд;

17:00. Верхняя сетка, финал;

20:00. Нижняя сетка, полуфинал.

Воскресенье, 14 сентября: