Расписание игр плей-офф The International 2025 по Dota 2
С 11 по 14 сентября в Гамбурге пройдёт финальная стадия The International 2025. Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превышает $ 2,5 млн.
В плей-офф 8 команд разыграют трофей и денежные призы по системе double-elimination. Все матчи пройдут на стадионе «Барклейс-арена».
Фото: Valve
Четверг, 11 сентября:
- 11:00. Церемония открытия The International 2025;
- 11:20. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Tundra Esports (Европа);
- 14:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
- 17:00. Верхняя сетка, Team Tidebound (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 20:00. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан).
Пятница, 12 сентября:
- 11:00. Нижняя сетка, первый раунд;
- 14:00. Нижняя сетка, первый раунд;
- 17:00. Верхняя сетка, полуфинал;
- 20:00. Верхняя сетка, полуфинал.
Суббота. 13 сентября:
- 11:00. Нижняя сетка, второй раунд;
- 14:00. Нижняя сетка, второй раунд;
- 17:00. Верхняя сетка, финал;
- 20:00. Нижняя сетка, полуфинал.
Воскресенье, 14 сентября:
- 11:00. Нижняя сетка, финал;
- 14:00. Гранд-финал.
