Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились кадры криминального триллера «Лакомый кусок» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком

Появились кадры криминального триллера «Лакомый кусок» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком
Комментарии

Журнал GQ опубликовал новые кадры фильма «Лакомый кусок» (The Rip), премьера которого намечена на 16 января 2026 года. Главные роли исполнят Мэтт Деймон и Бен Аффлек, работающие вместе не одно десятилетие.

Сюжет расскажет о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличных, и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.

Помимо Деймона и Аффлека, в «Лакомом куске» снялись Тейяна Тейлор, Нестор Карбонелл и Саша Калле. Режиссёром выступает Джо Карнахан, ранее известный по фильмам «День курка» и «Команда «А».

Кадры фильма «Лакомый кусок

Фото: GQ

Фото: GQ

Фото: GQ

Материалы по теме
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android