iPhone 17 (Айфон 17) и iPhone 17 Air — цены, сколько стоит, все модели

Apple раскрыла цены на iPhone 17 и iPhone 17 Air
Компания Apple во время презентации своего нового смартфона iPhone 17 назвала минимальную цену устройств этой линейки.

Так, iPhone 17 с внутренней памятью 256 ГБ планируют продавать по $ 799, а iPhone 17 Air — по $ 999.

Фото: Apple

Цены на iPhone 17

  • iPhone 17 (256 ГБ) — $ 799 (от 67 тыс. рублей)
  • iPhone 17 (512 ГБ) — $ 999 (от 84 тыс. рублей)

Цены на iPhone 17 Air

  • iPhone 17 Air (256 ГБ) — $ 999 (от 84 тыс. рублей)
  • iPhone 17 Air (512 ГБ) — $ 1199 (от 100 тыс. рублей)
  • iPhone 17 Air (1024 ГБ) — $ 1399 (от 117 тыс. рублей).
Цены взяты из США без учёта налогов. В Россию обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены несколько ниже.

iPhone 17 поступит в продажу 19 сентября в пяти цветах: розовом, зелёном, синем, белом и чёрном.

