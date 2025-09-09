Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Apple раскрыла цены на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Компания Apple во время презентации своего нового смартфона iPhone 17 назвала минимальную цену устройств этой линейки.

Так, iPhone 17 Pro с внутренней памятью 256 ГБ планируют продавать по $ 1099, а iPhone 17 Pro Max — по $ 1199 за базовую модель.

Фото: Apple

Цены на iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro (256 ГБ) — $ 1099 (от 92 тыс. рублей)

— $ 1099 (от 92 тыс. рублей) iPhone 17 Pro (512 ГБ) — $ 1299 (от 109 тыс. рублей)

— $ 1299 (от 109 тыс. рублей) iPhone 17 Pro (1024 ГБ) — $ 1499 (от 125 тыс. рублей).

Цены на iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — $ 1199 (от 100 тыс. рублей)

— $ 1199 (от 100 тыс. рублей) iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — $ 1399 (от 117 тыс. рублей)

— $ 1399 (от 117 тыс. рублей) iPhone 17 Pro Max (1024 ГБ) — $ 1599 (от 133 тыс. рублей)

— $ 1599 (от 133 тыс. рублей) iPhone 17 Pro Max (2048 ГБ) — $ 1999 (от 167 тыс. рублей).

Цены взяты из США без учёта налогов. В Россию обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены несколько ниже.

Все модели iPhone 17 поступят в продажу 19 сентября. Pro-версии новинок получат более мощный процессор и улучшенные камеры, выйдя в четырёх цветах: белом, оранжевом и тёмно-синем.