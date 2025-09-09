Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер третьего сезона аниме «Семья шпиона» — старт 4 октября

Вышел трейлер третьего сезона аниме «Семья шпиона» — старт 4 октября
Комментарии

Студия TOHO представила новый трейлер третьего сезона аниме «Семьи шпиона». Премьера новых эпизодов аниме состоится в конце года, первая серия выйдет 4 октября.

Видео доступно в группе Шикимори во «Вконтакте». Права на видео принадлежат TOHO.

Семья шпиона» рассказывает про тайного агента, который из-за нового задания вынужден завести фиктивную семью. Герой не подозревает, что его новые «родственники» тоже имеют секреты: жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Первый сезон вышел в 2022 году и стал лучшим тайтлом осени, а второй — через год. После этого вышел полнометражный фильм «Семья шпиона: Код белый».

Материалы по теме
Видео
Третий сезон аниме «Магическая битва» стартует в январе — трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android