Hollow Knight: Silksong стала лидером продаж в Steam в первую неделю после релиза
Новая игра Hollow Knight: Silksong заняла первое место в недельном чарте продаж Steam за период со 2 по 9 сентября.
На второй строчке расположились предзаказы Borderland 4, релиз которой намечен на 12 сентября. Третье место заняла Helldivers 2 с новым большим апдейтом, четвёртое — ещё одна новинка, NBA 2K26.
Чарт продаж Steam со 2 по 9 сентября:
- Hollow Knight: Silksong
- Borderlands 4
- Helldivers 2
- NBA 2K26
- Path of Exile 2
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Baldur's Gate 3
- No Man's Sky
- Hollow Knight
- Red Dead Redemption 2.
Ранее аналитики заявили, что общая аудитория Silksong в первые дни уже превысила 5 млн человек.
