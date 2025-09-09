Скидки
Hollow Knight: Silksong стала лидером продаж в Steam в первую неделю после релиза

Комментарии

Новая игра Hollow Knight: Silksong заняла первое место в недельном чарте продаж Steam за период со 2 по 9 сентября.

На второй строчке расположились предзаказы Borderland 4, релиз которой намечен на 12 сентября. Третье место заняла Helldivers 2 с новым большим апдейтом, четвёртое — ещё одна новинка, NBA 2K26.

Чарт продаж Steam со 2 по 9 сентября:

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Borderlands 4
  3. Helldivers 2
  4. NBA 2K26
  5. Path of Exile 2
  6. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  7. Baldur's Gate 3
  8. No Man's Sky
  9. Hollow Knight
  10. Red Dead Redemption 2.

Ранее аналитики заявили, что общая аудитория Silksong в первые дни уже превысила 5 млн человек.

