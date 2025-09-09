Вышло большое дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 про кузницу

Студия Warhorse выпустила крупное сюжетное DLC для своей игры Kingdom Come: Deliverance II. Дополнение Legacy of the Forge расскажет, как Индржих возвращается в родные места, чтобы восстановить кузницу отца.

В ходе нового сегмента игры появится возможность управлять кузницей и расширять её, а также обустраивать помещения и комнату главного героя. Индржих также познакомится с жителями Куттенберга и попробует возродить семейное дело.

Цена дополнения составила $ 14, DLC также входит в состав золотого издания. Вместе с Legacy of the Forge для игры вышло дополнение 1.4, которое исправило ряд ошибок, а также обновило фоторежим.