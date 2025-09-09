Состоялся анонс Apple Watch Series 11 — самых тонких умных часов в серии

В рамках традиционной осенней презентации Apple представила новую версию умных часов — Apple Watch Series 11. Компания отмечает, что они будут самыми тонкими в истории и смогут работать до 24 ч без зарядки.

Новые часы в два раза лучше противостоят царапинам и другим повреждениям, поддерживают связь 5G и функции для поддержки здоровья и сна. Например, Watch Series 11 получили опции для отслеживания повышенного давления.

Фото: Apple

Презентация iPhone 17 и других новых «яблочных» устройств проходит в Apple Park. В рамках ивента Awe Dropping уже показали наушники AirPods Pro 3 с активным шумоподавлением и функцией синхронного перевода людей поблизости.