Анонсированы наушники AirPods Pro 3

Apple на большой презентации iPhone 17 анонсировала новые AirPods Pro — третьего поколения.

Это масштабное обновление, с которым компания делает большую ставку на активное шумоподавление — и его в новых наушниках называют самым продвинутым среди всех наушников в мире.

Другой особенностью новых наушников станет интеграция с переводчиком в реальном времени, позволяя общаться с людьми, которые говорят на другом языке. Всё это работает быстро и прямо на устройстве без надобности активного подключения к интернету.

Сами наушники стали чуть меньше, но огромные усилия были потрачены на удобство — как утверждает Apple, они самые удобные и теперь должны подходить практически всем.

AirPods Pro 3 Фото: Apple

Наушники также имеют на борту датчик сердцебиения и отдельный ИИ-чип для обработки данных. Всё это называют передовым. У владельцев AirPods Pro 3 появятся новые возможности в приложении «Здоровье».

Приложение «Здоровье» Фото: Apple

Наушники на одном заряде будут работать до 8 часов с активным шумоподавлением и 10 часов с «прозрачностью». Продажи стартуют 19 сентября за прежнюю цену в $ 249.