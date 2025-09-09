Скидки
HBO выпустит сериал по фильму ужасов «Заклятие» от сценаристки «Джессики Джонс»

Warner Bros. запустила работу над сериалом по культовой серии хорроров «Заклятие». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на компанию HBO, которая и займётся производством шоу.

Никаких деталей у проекта пока нет. Известно лишь, что за него отвечает Нэнси Вон, сценаристка «Джессики Джонс» и «Сверхъестественного». Первые слухи о существовании проекта появились ещё в 2023 году, однако лишь недавно всё сдвинулось с мёртвой точки. Даты выхода у шоу пока нет.

Новости о создании сериала по «Заклятию» появились сразу после сверхуспешного дебютного уикенда фильма «Заклятие: Последний обряд.» Лента собрала за первые выходные $ 194 млн и показала рекордный запуск в истории фильмов ужасов.

