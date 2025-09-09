Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлены Apple Watch SE3

Представлены Apple Watch SE3
Комментарии

На презентации iPhone 17 состоялся анонс Apple Watch SE3 — третьего поколения доступных умных часов компании, которые теперь поддерживают экран с постоянным отображением (Always-On), 5G, новый чип S10, динамики для музыки и тому подобное.

Часы будут хорошо работать с связке с новыми AirPods Pro 3 для физической активности.

Материалы по теме
Анонсированы наушники AirPods Pro 3

Сами часы будут работать 18 ч, при этом получат поддержку быстрой зарядки — за 15 минут получится зарядить часы на 8 ч стандартного использования. Зарядка в целом в два раза быстрее.

Выход новых Apple Watch SE3 состоится 19 сентября в двух цветах — чёрном и сером. Цена — $ 249.

Все особенности Watch SE3

Все особенности Watch SE3

Фото: Apple

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android