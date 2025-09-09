Представлены Apple Watch SE3

На презентации iPhone 17 состоялся анонс Apple Watch SE3 — третьего поколения доступных умных часов компании, которые теперь поддерживают экран с постоянным отображением (Always-On), 5G, новый чип S10, динамики для музыки и тому подобное.

Часы будут хорошо работать с связке с новыми AirPods Pro 3 для физической активности.

Сами часы будут работать 18 ч, при этом получат поддержку быстрой зарядки — за 15 минут получится зарядить часы на 8 ч стандартного использования. Зарядка в целом в два раза быстрее.

Выход новых Apple Watch SE3 состоится 19 сентября в двух цветах — чёрном и сером. Цена — $ 249.