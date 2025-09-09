Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлены умные часы Apple Watch Ultra 3

Представлены умные часы Apple Watch Ultra 3
Комментарии

На своей осенней презентации компания Apple представила Watch Ultra 3 — свои самые большие умные часы в истории. Устройство поступит в продажу уже 19 сентября по цене от $ 799 (около 67 тыс. рублей).

В Apple называют Ultra 3 самым большим апгрейдом в истории линейки. Будущий гаджет сможет работать до 42 ч без подзарядки с поддержкой быстрой зарядки, будет поддерживать спутниковую связь, а сами часы получат увеличенный OLED-экран.

Все особенности Watch Ultra 3

Все особенности Watch Ultra 3

Фото: Apple

В Apple также переработали приложение для занятия спортом, улучшили отслеживание качества сна и внесли многие другие изменения. В компании отмечают, что устройство особенно подойдёт спортсменам, которые хотят отслеживать своё состояние в большинстве напряжённых ситуаций.

Материалы по теме
Представлены Apple Watch SE3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android