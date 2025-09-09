Представлены умные часы Apple Watch Ultra 3

На своей осенней презентации компания Apple представила Watch Ultra 3 — свои самые большие умные часы в истории. Устройство поступит в продажу уже 19 сентября по цене от $ 799 (около 67 тыс. рублей).

В Apple называют Ultra 3 самым большим апгрейдом в истории линейки. Будущий гаджет сможет работать до 42 ч без подзарядки с поддержкой быстрой зарядки, будет поддерживать спутниковую связь, а сами часы получат увеличенный OLED-экран.

Все особенности Watch Ultra 3 Фото: Apple

В Apple также переработали приложение для занятия спортом, улучшили отслеживание качества сна и внесли многие другие изменения. В компании отмечают, что устройство особенно подойдёт спортсменам, которые хотят отслеживать своё состояние в большинстве напряжённых ситуаций.