Айос 26: дата выхода, какие модели айфон обновят

iOS 26 выйдет 15 сентября: какие модели iPhone обновят
Apple анонсировала дату выхода iOS 26 — 15 сентября. Это большое обновление операционной системы с новым дизайном — «Жидкое стекло».

Какие модели iPhone получат обновление?

  • iPhone 17 — 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
  • iPhone 16 — 16, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15 — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14 — 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13 — 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12 — 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11 — 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone SE — второе (2020) и третье поколения (2022).

В этом году iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR не смогут обновиться до iOS 26, хотя они работают с iOS 18.

