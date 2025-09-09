iOS 26 выйдет 15 сентября: какие модели iPhone обновят

Apple анонсировала дату выхода iOS 26 — 15 сентября . Это большое обновление операционной системы с новым дизайном — «Жидкое стекло».

Какие модели iPhone получат обновление?

iPhone 17 — 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16 — 16, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15 — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14 — 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13 — 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 — 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11 — 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE — второе (2020) и третье поколения (2022).

В этом году iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR не смогут обновиться до iOS 26, хотя они работают с iOS 18.