Apple анонсировала iPhone 17

Компания Apple представила базовую версию смартфона iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Обычный iPhone 17 получил 6,3-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, а также ИИ-помощник Apple Intelligence, ранее доступный только в Pro.

Новый телефон будет работать на процессоре A19, что сделает его на 20% быстрее iPhone 16, он на 80% обгоняет iPhone 15.

Фото: Apple

Была существенно улучшена основная камера (48 МП, сверхширокоугольная), а сенсор во фронтальной камере стал квадратным. Среди других особенностей — Always on Display и Ceramic Shield 2.

Фото: Apple

На прямой презентации также успели показать наушники AirPods Pro 3 и линейку умных часов Apple Watch. В дополнение к этому стало известно, что iOS 26 выйдет 15 сентября.