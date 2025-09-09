«Парадокс»: Apple выпускает новый iPhone — iPhone 17 Air

Apple анонсировала полностью новую модель iPhone — сверхтонкий iPhone 17 Air, ради которого компания переработала многие особенности прошлых моделей, поскольку при прошлой модели производства создать подобный смартфон было невозможно.
Это парадокс. Он невозможно тонкий — 5,6 мм.
Экран — 6,5 дюйма с поддержкой 120 Гц и переменной частотой позволяет снижать частоту обновлений до 1 Гц. Яркость — 3000 нит.
Фото: Apple
Чип — A19 Pro, который используется в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Да, он мощнее стандартного iPhone 17. Вдобавок на смартфоне появится чип N1, объединяющий Wi-Fi, BLuetooth и другие беспроводные соединения. В целом компания называется «Эйр», являясь самым энергоэффективным и при этом мощным айфоном в истории.
У смартфона будет четыре цвета — голубой, золотой, белый и чёрный. При этом по всему миру телефон будут продавать только с eSim. Телефон также работает целый день, несмотря на его небольшую толщину.
Продажи стартуют 19 сентября от $ 999 за модель на 256 ГБ.
Смартфон вмещает две камеры в одной линзе — стандартную и телефото.
Все особенности камеры
Фото: Apple