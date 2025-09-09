Скидки
Apple представила iPhone 17 Pro
На осенней презентации компания Apple анонсировала iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — новые модели своих смартфонов. Гаджеты поступят в продажу уже 19 сентября по цене от $ 1099 и $ 1199 соответственно.

В Apple называют новую линейку самой продвинутой в истории. В компании особенно поработали над энергоэффективностью и охлаждением гаджета с помощью пара, а батарея устройства будет самой большой в истории iPhone. Гаджет оснащён процессором A19 Pro, который обеспечивает на 40% более стабильную работу в нагруженных приложениях и играх.

Фото: Apple

Не забыли в Apple и про фото. iPhone 17 Pro получило тройной основной модуль с 48-мегапиксельными датчиками, оснащёнными 8-кратным оптическим зумом и стабилизацией изображения. В компании обещают, что смартфон снимает ещё более чётко в плохо освещённых местах, допуская меньше шумов и бликов. Фронтальная камера получила датчик на 18 Мп.

Устройство выйдет в трёх цветах: белом, оранжевом и тёмно-синем.

Фото: Apple

