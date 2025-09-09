Apple объяснила, зачем использует паровое охлаждение в iPhone 17 Pro

Apple использует в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max паровое охлаждение, о чём компания рассказала на большой презентации смартфонов. Компания также объяснила, зачем использует такой метод охлаждения устройства.

Подобное решение позволяет запускать самые затратные по мощностям приложения и игры без компромиссов и с повышенной производительностью — к примеру, игры с аппаратной трассировкой лучей при повышенной частоте кадров.

Это также позволяет избавиться от снижения производительности (троттлинге) и в целом повысить удобство использования устройства при высоких нагрузках, которые теперь не будут нагревать руку.