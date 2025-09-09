Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple анонсировала новые цены на актуальные iPhone

Apple анонсировала новые цены на актуальные iPhone
Комментарии

Apple после презентации iPhone 17 анонсировала новые цены на актуальную линейку всех iPhone — стоимость новых смартфонов (iPhone 17 и iPhone 17 Air, а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max) можно узнать в отдельной новости, а здесь мы затронем только оставшиеся в продаже смартфоны.

  • iPhone 16e — $ 599 (128 ГБ), $ 699 (256 ГБ), $ 899 (512 ГБ)
  • iPhone 16 — $ 699 (128 ГБ)
  • iPhone 16 Plus —  $ 799 (128 ГБ), $ 899 (256 ГБ).

Остальные модели iPhone снимают или уже сняли с продаж, но в розничных магазинах ещё можно найти — вдруг у вас появится такая потребность. Выход новых iPhone состоится 19 сентября, а 15 сентября выйдет новая iOS.

Материалы по теме
iOS 26 выйдет 15 сентября: какие модели iPhone обновят
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android