Apple анонсировала новые цены на актуальные iPhone

Apple после презентации iPhone 17 анонсировала новые цены на актуальную линейку всех iPhone — стоимость новых смартфонов (iPhone 17 и iPhone 17 Air, а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max) можно узнать в отдельной новости, а здесь мы затронем только оставшиеся в продаже смартфоны.

iPhone 16e — $ 599 (128 ГБ), $ 699 (256 ГБ), $ 899 (512 ГБ)

iPhone 16 — $ 699 (128 ГБ)

iPhone 16 Plus — $ 799 (128 ГБ), $ 899 (256 ГБ).

Остальные модели iPhone снимают или уже сняли с продаж, но в розничных магазинах ещё можно найти — вдруг у вас появится такая потребность. Выход новых iPhone состоится 19 сентября, а 15 сентября выйдет новая iOS.