Акции Apple начали падать после презентации iPhone 17

Акции Apple начали падать после презентации iPhone 17
Акции компании Apple стали резко дешеветь после завершения презентации iPhone 17 и других «яблочных» новинок.

Сразу после финала мероприятия стоимость ценных бумаг упала почти на 1,5% и продолжает снижаться.

На презентации показали новые смартфоны iPhone 17 и iPhone 17 Pro, а также ультратонкий Air — в этот раз Apple обошлась без анонса Pro Max. Громких изменений почти не было, разве что базовая модель получила улучшения камеры, а Pro — паровое охлаждение.

Также стали известны цены — iPhone 17 с внутренней памятью 256 ГБ планируют продавать по $ 799, а iPhone 17 Air — по $ 999. Старт продаж намечен на 19 сентября.

Apple раскрыла цены на iPhone 17 и iPhone 17 Air
