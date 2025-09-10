Появились новые кадры фильма «Иллюзия обмана 3»

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры фильма «Иллюзия обмана 3». На них можно увидеть всю разношёрстную компанию главных героев.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Будущая лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в стране 13 ноября.