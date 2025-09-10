Скидки
Все новости
Появились новые кадры фильма «Иллюзия обмана 3»

Появились новые кадры фильма «Иллюзия обмана 3»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры фильма «Иллюзия обмана 3». На них можно увидеть всю разношёрстную компанию главных героев.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Будущая лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в стране 13 ноября.

