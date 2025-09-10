Фильм «Тревожные люди» с Анджелиной Джоли официально выйдет в России
Кинокомпания «Экспонента» объявила, что выпустит в официальный российский прокат фильм «Тревожные люди» с Анджелиной Джоли в главной роли. Вместе с ней также сыграл Джейсон Сигел.
В «Тревожных людях» за день до Рождества инвестиционный банкир Зара неохотно присоединяется к группе незнакомцев на дне открытых дверей. Когда Грейс, которая не хотела грабить банк, случайно берёт группу в заложники, начинается хаос и раскрываются секреты, и буквально всё идёт не по плану.
Съёмки картины уже идут в Лондоне. Режиссёром выступает Марк Форстер, постановщик блокбастера «Война миров Z». Даты выхода у «Тревожных людей» пока нет.
