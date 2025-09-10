Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг снимет свою версию хоррора «Ужас Амитивилля»

По данным издания Deadline, режиссёр «Шазама!» и других фильмов Дэвид Ф. Сандберг планирует снять ремейка хоррора «Ужас Амитивилля».

Сразу после успеха фильма «Заклятие: Последний обряд,» которое вышло в прокат в минувшие выходные, Иэн Голдберг и Ричард Нэнг были привлечены к работе над сценарием, который описывается как переосмысление оригинальной классики ужасов. Дальнейшие подробности сюжета пока не разглашаются+

Франшиза «Ужас Амитивилля» зародилась в конце 70-х годов с выходом фильма Стюарта Розенберга с Джеймсом Бролином, Марго Киддер и Родом Стайгером в главных ролях, который был снят по мотивам одноимённой книги Джея Энсона 1977 года, а также легенды о паранормальных явлениях, лежащей в её основе.