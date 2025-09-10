Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг снимет свою версию хоррора «Ужас Амитивилля»

Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг снимет свою версию хоррора «Ужас Амитивилля»
Комментарии

По данным издания Deadline, режиссёр «Шазама!» и других фильмов Дэвид Ф. Сандберг планирует снять ремейка хоррора «Ужас Амитивилля».

Сразу после успеха фильма «Заклятие: Последний обряд,» которое вышло в прокат в минувшие выходные, Иэн Голдберг и Ричард Нэнг были привлечены к работе над сценарием, который описывается как переосмысление оригинальной классики ужасов. Дальнейшие подробности сюжета пока не разглашаются+

Франшиза «Ужас Амитивилля» зародилась в конце 70-х годов с выходом фильма Стюарта Розенберга с Джеймсом Бролином, Марго Киддер и Родом Стайгером в главных ролях, который был снят по мотивам одноимённой книги Джея Энсона 1977 года, а также легенды о паранормальных явлениях, лежащей в её основе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android