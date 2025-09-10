Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Уэнсдей» Эмма Майерс обожает Life is Strange и хотела бы сыграть в её экранизации

Звезда «Уэнсдей» Эмма Майерс обожает Life is Strange и хотела бы сыграть в её экранизации
Комментарии

Актриса Эмма Майерс, известная широкой публике по роли в «Уэнсдей», в недавнем интервью рассказала о своей любимой видеоигре и мечте сняться в её экранизации.

Речь про Life is Strange, над сериалом по которой уже ведётся работа. Майерс бы с радостью сыграла в шоу главную роль — подростка Максин Колфилд, которая обнаруживает в себе сверхъестественные способности к манипуляции со временем.

Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос».

Оригинальная Life is Strange вышла в 2015 году и стала большим феноменом. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров за проработку мира, харизматичных персонажей и захватывающий сюжет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android