Глен Пауэлл считает, что роль Криса Пратта в «Стражах Галактики» изменила Голливуд

В недавнем интервью актёр Глен Пауэлл высказал мнение, что роль Криса Пратта в «Стражах Галактики», то есть образ Питера Квилла (Звёздного лорда) повлияла на весь Голливуд.

По словам Пауэлла, Пратт дал понять, что ключевые герои боевиков не обязаны быть брутальными, задумчивыми и мрачными, а вполне могут позволить себе быть жизнерадостными и более простыми, прямо как Питер.

В последний раз Звёздный лорд появлялся в «Стражах Галактики 3». Он отсоединился от команды, передал лидерство за командой Ракете, а сам отправился на Землю, чтобы навестить своего деда Джейсона. Дальнейшая судьба Питера неизвестна.