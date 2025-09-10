«Это бесценный дар»: Леонардо Ди Каприо — о совместной работе с Мартином Скорсезе

Актёр Леонардо Ди Каприо, который уже много лет снимается в фильмах Мартина Скорсезе, недавно рассказал о своей важной жизненной цели, которую он хочет достичь. Ди Каприо планирует ещё хотя бы раз поработать с режиссёром.

Самого Скорсезе актёр считает великим постановщиком и мастером своего дела, что тот уже не раз подмечал.

Постоянно работать с Марти — это бесценный дар. Он — наше национальное достояние и величайший режиссёр во всём мире.

Последний выпущенный Скорсезе фильм, в котором снялся Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны» 2023 года, который получил высокие оценки критиков и зрителей.