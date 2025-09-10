Скидки
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» официально выпустят в России 19 ноября

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» официально выпустят в России 19 ноября
Комментарии

Кинокомпания Arna Media сообщила, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» официально выпустят в России 19 ноября. Зарубежная премьера состоится 20 ноября.

Будущая лента, как и прошлые картины саги, будет основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу в середине марта. «Рассвет Жатвы» расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети — его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли исполнят Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотит на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступит Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

