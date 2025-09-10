Apple не положит зарядный кабель в комплекте с AirPods Pro 3

Вчера прошла презентация Apple, на которой компания, помимо iPhone 17, своих новых часов и прочего, презентовала наушники AirPods Pro 3.

На сайте компания указала комплект, с которым будет поставляться устройство. Как оказалось, Apple не положит зарядный кабель, а лишь зарядный кейс, документацию о гаджете и пять амбушюр разных размеров.

Зарядного кабеля в комплекте нет

Фото: Apple

AirPods Pro 3 будут работать на одном заряде до 8 часов с активным шумоподавлением и 10 часов с «прозрачностью». Также у наушников на борту датчик сердцебиения и отдельный ИИ-чип для обработки данных.

Продажи стартуют 19 сентября по цене в $ 249.