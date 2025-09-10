Стали известны цены на iPhone 17 в России

9 сентября компания Apple представила iPhone 17 — новую линейку своих смартфонов. Гаджеты выйдут в четырёх версиях уже 19 сентября во многих странах мира.

Тем временем российские ритейлеры уже опубликовали ценники на будущий гаджет. Так, в МТС и «Мегафоне» базовый iPhone 17 обойдётся почти в 110 тысяч рублей, в CDEK.Shopping стоимость оценили в около 97 тысяч рублей без учёта таможенной пошлины, а максимальный iPhone 17 Pro Max обойдётся россиянам в стартовые 300 тысяч рублей.

Стоимость iPhone 17 в России на старте продаж

iPhone 17

iPhone 17 256 ГБ — 109 990 рублей

— 109 990 рублей iPhone 17 512 ГБ — 134 990 рублей.

iPhone 17 Air

iPhone Air 256 ГБ — 144 990 рублей

— 144 990 рублей iPhone Air 512 ГБ — 169 990 рублей.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro 256 ГБ — 164 990 рублей

— 164 990 рублей iPhone 17 Pro 512 ГБ — 194 990 рублей

— 194 990 рублей iPhone 17 Pro 1 ТБ — 224 990 рублей.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 184 990 рублей

— 184 990 рублей iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 214 990 рублей

— 214 990 рублей iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — 244 990 рублей

— 244 990 рублей iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — 299 990 рублей.

При этом ритейлеры пока не готовы назвать точную дату старта продаж в России. Возможно, iPhone 17 выйдут в стране сразу после мирового релиза, который состоится 19 сентября.