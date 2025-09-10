Для Genshin Impact вышел апдейт 6.0 с регионом Нод-Край, тремя героями и новым контентом

10 сентября состоялся релиз крупного патча под версией 6.0 для Genshin Impact. Апдейт уже доступен на всех платформах: ПК, консолях PlayStation и Xbox, а также на смартфонах iOS и Android.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Вместе с выходом патча в игре появился новый регион — Нод-Край. Это автономная область в составе Снежной. Помимо основного квеста, в Нод-Крае доступны новые второстепенные задания, уникальные противники, загадки и многое другое.

В экшен также добавили сразу трёх новых персонажей: электро Кирилл Чудомирович Флинс (5 звёзд), дендро Лаума (5 звёзд) и гидро Айно (4 звезды). Игроков также ждут новые баннеры, различные ивенты и другие нововведения.