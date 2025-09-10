Скидки
«Не просто история про Чужого»: Сигурни Уивер в восторге от сериала «Чужой: Земля»

«Не просто история про Чужого»: Сигурни Уивер в восторге от сериала «Чужой: Земля»
13 августа состоялась премьера сериала «Чужой: Земля» — нового проекта по культовой фантастической вселенной. Шоу занимается Ной Хоули, создатель сериалов «Фарго» и «Легион», а сами события оказались гораздо глубже, чем просто вторжение пришельцев на Землю.

Такой подход оценила Сигурни Уивер, звезда культовой вселенной и исполнительница роли Эллен Рипли. Она похвалила шоураннера за необычный подход и с удовольствием смотрит каждую серию.

Мне особенно нравится то, что делает Ной. Это слияние между жадностью человеческой расы и их готовностью наивно взаимодействовать с другим видом. Мне очень нравится «Чужой: Земля», потому что он гораздо больше, чем история про Чужого.

Тем временем «Чужой: Земля» постепенно подходит к концу — вышли шесть из восьми эпизодов. Финал проекта состоится 24 сентября.

