Актёр Ченнинг Татум назвал самую большую ошибку в своей карьере

Американский актёр Ченнинг Татум дал большое интервью изданию Vanity Fair. В нём звезда «Шага вперёд» рассказал о своей самой большой ошибке в профессиональной карьере.

Как оказалось, однажды к Татуму обратился Гильермо дель Торо, режиссёр «Лабиринта Фавна» и многих других картин. Постановщик предлагал актёру сыграть роль в фильме «Красавица и чудовище», который выступил бы переосмыслением культовой сказки. Однако Татум отказался по нескольким причинам, из-за чего проект так и не увидел свет.

Одна из самых больших ошибок в моей карьере — Гильермо дель Торо хотел сделать свою версию «Красавицы и чудовища», он предложил мне роль. У меня тогда только родился ребёнок, я снимался в фильме, который меня утомил, а сценария ещё не было. Тогда я подумал: «Не думаю, что смогу сделать это прямо сейчас». Это была самая большая ошибка, потому что я самый большой поклонник Гильермо. Думаю, что «Красавица и чудовище» от него был бы самым крутым фильмом в истории. Гильермо — невероятный творец. Скорее всего, я никогда не прощу себя за этот отказ, но я надеюсь, что однажды мы поработаем вместе.

Ближайшим проектом Гильермо дель Торо выступит «Франкенштейн» — премьера триллера состоится 7 ноября на Netflix. Сам Татум сейчас занят на съёмках новых «Мстителей».