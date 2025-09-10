«Пять ночей с Фредди 2» вновь будет фильмом для подростков

Студия Universal Pictures сообщила, что фильм «Пять ночей с Фредди 2» снова будет лентой для подростков. Картина получила рейтинг PG-13 (12+ в России) — это означает, что смотреть её в кинотеатрах смогут зрители не младше 13 лет.

Точно такого же рейтинга удостоилась первая часть хоррора 2023 года, которая стала хитом в мировом прокате: при бюджете в $ 20 млн она собрала внушительные $ 291 млн. Подобный показатель присваивается, если в фильме есть сцены умеренного насилия и произносятся различные ругательства, которые могут не понравиться родителям молодых зрителей.

«Пять ночей с Фредди 2» выйдет в прокат 5 декабря. Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части. Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»).