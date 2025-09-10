Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев покинула сериал из-за низких гонораров

Редактор издания Entertainment Weekly Саманта Хайфилл выпустила книгу «Я чувствовала себя потрясающе: устная история «Дневников вампира» о создании знаменитого сериала. В произведении приводится рассказ исполнительницы главной роли Нины Добрев о работе над шоу.

По словам актрисы, ей платили гораздо меньше, чем другим звёздам сериала — Иэну Сомерхолдеру и Полу Уэсли. Она несколько раз просила студию повысить ей зарплату, но руководство ей отказывало. Добрев рассказала, что считала ситуацию несправедливой, ведь, в отличие от других, ей приходилось играть сразу две роли. В итоге актриса решила не продлевать контракт и покинула шоу после шестого сезона.

Я была одной из самых низкооплачиваемых актрис во время работы над первыми двумя сезонами «Дневников вампира». Это была довольно сложная ситуация, потому что в моём контракте говорилось только о Елене, но я играла сразу двух персонажей, что удваивало нагрузку. Я хотела продолжать играть Кэтрин, но при этом хотела получать за это справедливую оплату и быть на равных с парнями. В студии сказали, что из принципа не поднимут мне зарплату до уровня парней. Это было, наверное, самое обидное, потому что мне казалось, что я действительно усердно работаю, вкладываю в шоу всю свою душу, кровь, пот и слёзы.

Актриса вернулась в сериал два года спустя, чтобы сняться в финале шоу. Ей вновь пришлось добиваться повышения гонорара, ведь ей предлагали сыграть в заключительных сериях за сумму в пять раз меньше предыдущей.

«Дневники вампира» транслировались на канале The CW с 2009 по 2017 год. Сериал повествует о молодой девушке Елене Гилберт, которая влюбляется в вампира Стефана Сальваторе и в его брата Деймона. Шоу стало популярным по всему миру и приобрело большую фан-базу: на агрегаторе IMDB зрители оценили сериал на 7,7 балла из 10.