Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев покинула сериал из-за низких гонораров

Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев покинула сериал из-за низких гонораров
Аудио-версия:
Комментарии

Редактор издания Entertainment Weekly Саманта Хайфилл выпустила книгу «Я чувствовала себя потрясающе: устная история «Дневников вампира» о создании знаменитого сериала. В произведении приводится рассказ исполнительницы главной роли Нины Добрев о работе над шоу.

По словам актрисы, ей платили гораздо меньше, чем другим звёздам сериала — Иэну Сомерхолдеру и Полу Уэсли. Она несколько раз просила студию повысить ей зарплату, но руководство ей отказывало. Добрев рассказала, что считала ситуацию несправедливой, ведь, в отличие от других, ей приходилось играть сразу две роли. В итоге актриса решила не продлевать контракт и покинула шоу после шестого сезона.

Я была одной из самых низкооплачиваемых актрис во время работы над первыми двумя сезонами «Дневников вампира». Это была довольно сложная ситуация, потому что в моём контракте говорилось только о Елене, но я играла сразу двух персонажей, что удваивало нагрузку. Я хотела продолжать играть Кэтрин, но при этом хотела получать за это справедливую оплату и быть на равных с парнями. В студии сказали, что из принципа не поднимут мне зарплату до уровня парней. Это было, наверное, самое обидное, потому что мне казалось, что я действительно усердно работаю, вкладываю в шоу всю свою душу, кровь, пот и слёзы.

Актриса вернулась в сериал два года спустя, чтобы сняться в финале шоу. Ей вновь пришлось добиваться повышения гонорара, ведь ей предлагали сыграть в заключительных сериях за сумму в пять раз меньше предыдущей.

«Дневники вампира» транслировались на канале The CW с 2009 по 2017 год. Сериал повествует о молодой девушке Елене Гилберт, которая влюбляется в вампира Стефана Сальваторе и в его брата Деймона. Шоу стало популярным по всему миру и приобрело большую фан-базу: на агрегаторе IMDB зрители оценили сериал на 7,7 балла из 10.

О другом популярном сериале
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android