Стильные постеры фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо — выход 26 сентября

Компания Warner Bros. представила стильные постеры фильма «Битва за битвой». Премьера картины в мировом прокате состоится 26 сентября.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сюжет ленты повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку.

Главные роли в «Битве за битвой» сыграли Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Шон Пенн («Я — Сэм»). Режиссёром выступил Пол Томас Андерсон — автор популярных фильмов «Нефть», «Мастер» и «Призрачная нить».