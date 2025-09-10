Скидки
В России упал спрос на пиратские фильмы и сериалы — исследование

В России упал спрос на пиратские фильмы и сериалы — исследование
Издание «Коммерсантъ» сообщило о результатах исследования рынка нелегального контента в России от компании F6. По данным организации, трафик на пиратских ресурсах значительно снизился.

Согласно исследованию, объём рынка нелегального видеоконтента сократился на 14,5% и достиг $ 16,6 млн. Уменьшился и трафик поисковых запросов на 14%. В компании связывают снижение популярности пиратских сервисов с ростом востребованности легальных стриминговых платформ.

Несмотря на потерю популярности нелегальных сервисов, пираты активнее регистрируют новые домены: за первые пять месяцев 2025 года их число выросло на 27,4%, до 79 тыс. При этом пиратский видеоконтент транслируется больше через специальные сайты, а не через мессенджеры и соцсети.

Ранее сообщалось, что самыми популярными фильмами на пиратских ресурсах стали «Опустошение» с Томом Харди и «Minecraft в кино» с Джейсоном Момоа. Кроме того, востребованностью на нелегальных сайтах пользуется картина «Под прикрытием» Тома Кингсли.

