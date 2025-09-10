Shiro назвал Yatoro лучшим керри в Dota 2

Керри Team Tidebound Го shiro Сюанйан поделился мнением о текущей мете Dota 2 и рассказал, почему внимательно наблюдает за выступлениями Ильи Yatoro Мулярчука. По словам китайского игрока, сегодня первая позиция стала максимально вариативной и не имеет единого «правильного» стиля игры:

Сейчас позиция керри очень гибкая. Нет дефолтного способа игры в „Доту“. Керри играют по-разному в сильных коллективах. За себя скажу, что уделяю внимание игре Yatoro. Он всегда был лучшим керри.

Напомним, 7 сентября Team Spirit завершила выступление на The International 2025, уступив Team Falcons со счётом 0:2 и заняв 9–13 место. Yatoro и его команда заработали более $ 45 тыс. призовых.

Team Tidebound, в свою очередь, продолжает борьбу за титул. 11 сентября коллектив shiro сыграет с Team Falcons в плей-офф TI14. Начало встречи — в 17:00 мск. Победитель выйдет в полуфинал верхней сетки, а проигравший продолжит турнир в нижней сетке.