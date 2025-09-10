Скидки
«Xtreme Gaming станет чемпионом TI14»: Solo сделал прогноз по Dota 2

Аудио-версия:
Комментарии

Опытный киберспортсмен Алексей Solo Березин поделился прогнозом на плей-офф The International 2025 по Dota 2. В своём телеграм-канале саппорт заявил, что именно Xtreme Gaming, по его мнению, завоюет чемпионский титул главного турнира года.

Березин также предположил итоговые позиции других топ-команд. Так, он отвёл BetBoom Team третье место, а PARIVISION, по его мнению, завершит выступление в диапазоне пяти-шести строчек.

Прогноз Solo

Фото: Solo

Плей-офф TI14 стартует 11 сентября. В этот день в верхней сетке состоятся четыре поединка, а откроет игровую программу встреча Xtreme Gaming и Tundra Esports. Начало серии best-of-3 запланировано на 11:00 мск.

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира превышает $ 2,55 млн, а чемпион получит более $ 1,08 млн.

Team Spirit вылетела:
Team Spirit вылетела с The International 2025 по Dota 2 — команда не прошла в плей-офф
Новости. Чемп.Play
