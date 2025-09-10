Порноактриса Ева Элфи представила проект против токсичности в Dota 2

За день до начала плей-офф The International 2025 порноактриса Eva Elfie объявила о запуске собственного проекта под названием Stop Motherf*cking, целью которого станет борьба с токсичным поведением игроков в матчах Dota 2.

В рамках инициативы был создан сайт, где пользователи могут пройти тест и определить уровень своей токсичности. По задумке авторов, проект должен привлечь внимание к проблеме негативного поведения в киберспортивном сообществе и помочь геймерам более осознанно подходить к игровому процессу.

Напомним, The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира превышает $ 2,55 млн, а чемпион получит более $ 1,08 млн.