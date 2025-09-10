Появились первые кадры фильма «Служанка» с Сидни Суини — выход 19 декабря

Издание People представило первые кадры фильма «Служанка». Премьера триллера в мировом прокате состоится 19 декабря.

Фото: Lionsgate/People

Картина основана на одноимённом романа Фриды МакФадден. По сюжету главная героиня Милли пытается сбежать от своего прошлого и устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатым Нине и Эндрю Винчестерам. Поначалу девушка довольна своими обязанностями. Но позднее она узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Главные роли сыграли Сидни Суини («Эйфория»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».