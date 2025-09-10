Скидки
Болельщики определили главных фаворитов The International 2025

Фанаты Dota 2 определились с главными претендентами на победу в The International 2025. Согласно голосованию, больше половины аудитории — 50,22% — отдали предпочтение китайскому коллективу Xtreme Gaming, где выступает игрок Ame.

На втором месте оказалась Nigma Galaxy с результатом 15,3%, практически сравнявшись с Team Falcons, которые набрали 15,18%. Четвёртую строчку заняла PARIVISION (7%), а замкнула топ-5 Team Tidebound (3,66%). В список фаворитов также вошли Tundra Esports (3,27%), HEROIC (2,79%) и BetBoom Team (2,6%).

Прогноз фанатов Dota 2

Фото: Dota 2

Xtreme стала сенсацией группового этапа TI14, а теперь считается главным фаворитом турнира у поклонников Dota 2.

Напомним, The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира превышает $ 2,55 млн, а чемпион получит более $ 1,08 млн.

